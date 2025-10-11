‘배구여제’가 삼산에서 고하는 마지막 작별… 흥국생명, 18일 개막전서 김연경 홈 은퇴식 개최

김연경. 사진=KOVO 제공

‘배구여제’가 정들었던 홈 경기장에서 마지막 인사를 건넨다.

여자프로배구 흥국생명은 “오는 18일 인천 삼산월드체육관에서 치르는 정관장과의 2025∼2026시즌 V리그 여자부 홈 개막전에서 한국 배구 레전드 김연경의 은퇴식을 연다”고 11일 전했다.

김연경은 지난 시즌 ‘라스트 댄스’와 함께 흥국생명의 통합우승을 이끌고 길었던 선수생활의 마침표를 찍었다. 2005∼2006시즌 프로에 들어와 소속 팀은 물론 한국 여자배구를 대표하는 얼굴로 활약해 왔다. 정규리그 최우수선수(MVP) 7회 수상, 챔프전 MVP 4회 수상 등 굵직한 족적을 남기며 여자배구 역사를 새로 썼다. 국가대표팀에서는 2012 런던, 2020 도쿄 올림픽 4강 신화의 일등공신으로 활약해 국민영웅으로 거듭나기도 했다.

그랬던 그가 홈 팬들 앞에서 작별인사를 건네기 위해 정들었던 홈구장, 인천 삼산월드체육관을 찾는다. 구단은 아직 구체적인 은퇴식 프로그램을 밝히지 않았지만, 김연경의 등번호 10번은 구단 영구결번으로 지정될 예정이다.

사진=흥국생명 핑크스파이더스 제공

한편, 흥국생명은 이날 삼산체육관에서 ‘가을에 만난 철쭉’ 출정식을 열고 새 시즌 각오를 다지기도 했다. 이번 행사에는 500여 명의 팬이 함께해 선수단과 하나 되어 새 시즌을 응원했다.

본 행사에 앞서 열린 사전 프로그램에서는 흥국생명 퍼플 멤버십 가입자 20명이 선수들과 교류하며 시즌 준비 과정에 대한 소회와 기대를 나눴다. 출정식에서는 이번 시즌 핵심 전력인 이다현·레베카·정윤주를 비롯한 선수단이 무대에 올라 팬들과 특별한 시간을 함께했다. 시즌 오프닝 영상 상영을 시작으로 시즌 응 원가 소개, Q&A 토크 등 다채로운 프로그램으로 선수단과 팬이 직접 소통했다. 요시하라 토모코 감독을 비롯한 선수단은 차례로 각오를 전하며 올 시즌 목표를 다졌다. 주장 김수지는 “팬 여러분의 응원이 큰 힘이 된다. 올 시즌도 단합된 모습으로 투 지 넘치는 경기를 보여드리겠다”고 의지를 다졌다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

