송중기·천우희 ‘마이 유스’ OST, 감성 가득 앨범으로 출시

JTBC 금요드라마 ‘마이 유스’의 OST 음반이 오는 27일 정식 발매를 앞두고, 10일 오후 3시부터 예약 판매에 돌입했다. 사진 = SLL, 하이지음스튜디오

JTBC 금요드라마 ‘마이 유스’의 OST 음반이 오는 27일 정식 발매를 앞두고, 10일 오후 3시부터 예약 판매에 돌입했다.

이번 OST 앨범은 극 중 감정을 풍부하게 채웠던 다양한 트랙들로 구성됐다. 작품 속 서정적인 이야기와 음악적 결을 하나의 앨범에 집약해 시청자들에게 또 한 번의 따뜻한 울림을 선사할 전망이다.

‘마이 유스’는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기 분)와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 성제연(천우희 분)의 이야기를 그린 감성 로맨스로, 계절이 바뀌듯 천천히 스며드는 서사와 배우들의 깊은 연기로 시청자들의 호평을 받아왔다.

OST 음반에는 방송 당시 공개돼 사랑받았던 빈센트블루의 ‘오래된 오늘’, 임지수의 ‘수평선’, 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김태래의 ‘첫행복’, 장들레의 ‘We are(위 아)’, 손디아(Sondia)의 ‘처음의 계절’ 등 감성 짙은 다섯 개의 보컬 트랙이 수록된다.

또한 드라마의 정서를 풍성하게 채운 34곡의 스코어 트랙이 함께 담겨 총 39곡으로 구성된 웰메이드 앨범을 완성했다. ‘폭싹 속았수다’, ‘조립식 가족’, ‘내 남편과 결혼해줘’, ‘이재, 곧 죽습니다’ 등 다수의 화제작을 담당한 박성일 음악감독은 이번에도 세련된 음악적 터치로 작품의 감정선을 입체적으로 그려내며 완성도를 한층 높였다.

‘마이 유스’의 서사는 드라마 방영 당시 다채로운 OST와 함께 생동감을 더하며 감성 로맨스의 정석으로 불렸다. 이번 OST 음반은 그 여운을 오롯이 담아 시청자들에게 다시 한 번 작품의 따뜻한 감정선을 상기시키는 기회가 될 전망이다.

한편 ‘마이 유스’ OST 음반은 드라마 속 모든 순간과 음악적 서사를 완벽히 기록한 한정판 형태로 팬들에게 소장 가치를 더할 예정이다. 오는 27일 오프라인으로 정식 발매되며, 예약 판매는 오는 10일 오후 3시부터 각종 온라인 음반 사이트를 통해 진행 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]