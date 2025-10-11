24년의 시간을 건너… 끝내기로 디트로이트 잡은 시애틀, 이치로 시대 이후 첫 ALCS행

시애틀 매리너스 선수단이 아메리칸리그 챔피언십 시리즈 진출을 확정한 후, 기쁨의 샴페인 세리머니를 펼치고 있다. 사진=AP/뉴시스

오랜 기다림 끝에, 아메리칸리그(AL) 최강의 자리에 도전한다.

시애틀 매리너스는 11일 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일 파크에서 열린 디트로이트 타이거스와의 2025 미국 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전3선승제) 최종 5차전에서 연장 15회까지 가는 혈투 끝에 3-2 신승을 거뒀다.

이로써 시리즈 마침표를 찍는 3번째 승리를 챙긴 시애틀은 토론토 블루제이스가 기다리는 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전4선승제)로 향하게 됐다. 시애틀이 ALCS에 닿는 것은 일본 레전드 스즈키 이치로가 활약한 2001년 이후 24년 만이다.

시애틀 선수단이 끝내기 승리를 거두고 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

접전에 접전을 거듭한 경기였다. 시애틀이 디트로이트가 자랑하는 극강의 투수 타릭 스쿠발을 상대로 2회말 미치 가버의 희생플라이로 선제점을 얻고 출발했다. 하지만 순항하던 선발투수 조지 커비가 6회초 선두타자 하비에르 바에스에게 2루타를 맞으면서 흔들렸다. 이후 불펜이 가동됐지만 게이브 스파이어가 케리 카펜터에게 역전 투런포를 허용하며 저울이 움직였다.

시애틀이 위기를 견뎠다. 스쿠발이 마운드를 내려간 7회말, 2사 1·2루 찬스에서 대타 레오 리바스가 좌전 적시타로 기어코 2-2 균형을 맞춰냈다.

미래를 알 수 없는 승부, 역사적인 장기전의 시작이었다. 우열을 가리지 못한 두 팀은 연장 15회까지 가는 엄청난 대결을 펼쳤다. 그 끝에서 시애틀이 웃었다. 15회말에 잡은 1사 만루 찬스에서 호르헤 폴랑코가 우익수 방면 끝내기 안타를 터뜨리며 길고 긴 승부의 마침표를 찍었다.

이날 경기는 무려 4시간58분이 소요되는 초장기전으로 기록됐다. 역대 MLB 포스트시즌에서 시리즈 최종전이 15회까지 이어진 건 처음 있는 일이다. 2018년 콜로라도 로키스와 시카고 컵스가 내셔널리그 와일드카드 시리즈 최종전에서 기록한 13회 승부가 종전 기록이었다. 포스트시즌 전체 최장 이닝 경기는 18이닝으로 총 4차례 나온 바 있다.

역사를 써낸 시애틀은 오는 13일 캐나다 온타리오주 토론토의 로저스 센터에서 토론토와 대망의 ALCS 1차전을 치른다. 정규시즌에서 AL 전체 승률 2위를 차지한 시애틀은 이대로 월드시리즈라는 최고의 무대 진출을 겨냥한다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]