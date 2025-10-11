[준PO2] 강심장으로 맞이하는 첫 가을… SSG 정준재 “재밌을 것 같아요. 느낌 좋습니다”

SSG 정준재. 사진=SSG랜더스 제공

“프로 와서 크게 긴장한 적이 없어요. 지금도 똑같습니다.”

생애 첫 포스트시즌(PS) 출격을 앞둔 정준재의 한마디. 위기의 SSG가 가장 기대를 거는 핵심 포인트다. 2024 KBO 신인드래프트에서 SSG에 5라운드 50순위로 지명된 내야수 정준재는 올해 설레는 첫 가을 축제를 마주했다. 2년 차인 올해 정규시즌 132경기 타율 0.245(371타수 91안타) 등을 남기며 팀 내야 한 자리를 확실히 차지한 끝에 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 엔트리에도 당당히 이름을 실었다.

설레는 첫 출발선에 선다. 앞서 9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와의 준PO 1차전에서는 벤치에서만 팀 패배(2-5)를 지켜봤으나, 11일 같은 장소에서 속행되는 2차전에서 선발 라인업에 이름을 올렸다. 8번 타자 겸 2루수다.

취재진에 사방을 둘러싸인 정준재는 “(인터뷰가) 훨씬 떨린다. 신기히가도 하고 긴장된다”고 운을 뗐다. 정규시즌에 없던 취재열기에 살짝 당황했지만, 어깨에 짐은 크게 올려놓지 않았다. “준PO 전부터 재밌을 것 같다는 생각을 했다. 오히려 즐기면서 하려 한다”고 활짝 미소 짓는다.

SSG 정준재. 사진=SSG랜더스 제공

그는 “(1차전을 지켜보며) 내가 나가고 싶다는 생각이 많이 들었다. 이런 게임을 처음 하는 것도 있지만, 나가서 한 번 치고 뛰고 싶다는 생각이 강했다”며 “1차전에 아쉽게 못 나갔지만, 오늘 선발에 들어서 의욕이 확실히 많이 생긴다. 재밌겠다 생각하니 자신감도 더 생긴다. 결과는 어떨지 모르지만, (정규시즌과) 똑같이 하다 보면 좋은 결과가 있을 거라 믿는다”고 주먹을 불끈 쥐었다.

이어 “원래도 주변에서 딱히 긴장돼 보이지 않는다는 말을 많이 들었다. 프로 와서 완전 신인일 때 말고는 그 뒤로 딱히 긴장한 적도 크게 없다. 지금도 똑같다”며 “지난해 5위 결정전(타이브레이커)이 프로 오고 치른 가장 큰 경기였다. 그때가 긴장 반 설렘 반이었다면, 지금은 긴장이 덜 되고 설렘이 더 큰 상태”라고 자신감을 드러냈다.

시즌 내내 그랬듯, SSG의 에너지원이 돼야 한다. 그는 “시즌과 마찬가지로 나가면 뛸 거다. 뛰는 건 워낙 자신 있다. 똑같이 하다 보면 개인적으로도, 팀적으로도 다 좋은 게 있지 않겠나”라며 “계속 루틴을 지키며 훈련에 임했다. 타격 연습할 때도 감은 여전히 유지되고 있다. 주눅들거나 그런 건 없다. 느낌상 오늘은 이기지 않을까 싶다. 느낌이 좋다”고 눈빛을 번뜩였다.

SSG 정준재. 사진=SSG랜더스 제공

인천=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

