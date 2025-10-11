최준희, 자극적 보도에 불만 토로 “그게 내 쌩얼인 줄 아나…제발 제대로 써라”

인플루언서 겸 모델 최준희가 자신을 향한 자극적인 기사 보도에 대해 강한 불만을 드러냈다. 사진 = 유튜브 채널 ‘준희’

인플루언서 겸 모델 최준희가 자신을 향한 자극적인 기사 보도에 대해 강한 불만을 드러냈다.

10일 유튜브 채널 ‘준희’에는 “우당탕탕 일주일 브이로그 [vlog]”라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 영상에는 최준희의 일상과 함께, 최근 겪은 언론 보도에 대한 심경도 담겼다.

최준희는 “제가 어제 메이크업 비포 애프터 릴스를 올렸다. 근데 제가 비포 얼굴을 진짜 어플 써서 굉장히 못생기게 해봤다”라며 운을 뗐다.

이어 “근데 그거를 마치 진짜 내 얼굴인 것처럼. 너무 자연스럽게 못생기게 해놨더니 그게 기정사실화인 것처럼 기사가 난 거다. 진짜 X빡친다. 저 쌩얼 그렇게 안 생겼다. 진짜 그렇게까지 못생기지 않았다”고 말했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘준희’

그러면서 “제발 기사라는 걸 똑바로 써줬으면 좋겠다. 누가 봐도 댓글에 못생기게 만들어 놓은 거라고 적어놨는데, 그게 왜 기정사실인 거 처럼. 그런 자극적인 단어 안 쓰면 혹시 기사를 못 쓰시는 거냐. 요즘 기사 쓸 게 그렇게 없으신가”라고 목소리를 높였다.

또한 그는 영상 자막을 통해 “결국 고스란히 스트레스받고 그걸 또 감내해야 하는 건 저다. 왜곡되거나 자극적인 방식으로 기사 쓰지 말아달라”고 호소했다.

한편, 최준희는 2008년 세상을 떠난 배우 최진실의 딸로, 과거 루푸스 투병으로 체중이 96kg까지 증가했으나 이후 치료와 식이요법, 운동 등을 통해 45kg까지 감량해 화제를 모은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]