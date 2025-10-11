안방에서 물러설 수 없는 SSG, ‘분수령’ 2차전 맞아 레드 유니폼 착용… “붉은 물결 응원 열기에 동참”

사진=SSG랜더스 제공

팀의 상징과 다름 없는 ‘레드’로 승리의 기운을 불러본다.

프로야구 SSG는 “11일 인천SSG랜더스필드에서 열리는 삼성과의 2025 KBO 포스트시즌 준플레이오프 2차전 홈경기에서 ‘레드 유니폼’을 착용한다”고 전했다.

구단은 “이번 결정은 팬들과 함께 만들어가는 ‘RED WAVE(레드 웨이브)’ 붉은 물결 응원의 열기에 동참하기 위한 것으로, 선수단은 팬들과 한마음으로 경기에 임하겠다는 각오를 담았다”고 설명했다.

또한, 2025시즌 포스트시즌 캐치프레이즈인 ‘LANDING HIGH TOGETHER(랜딩 하이 투게더)’의 의미를 경기장 안에서도 이어간다. 구단은 “홈 팀임에도 불구하고 원정 유니폼인 레드 컬러를 선택한 것은, 팬과 선수단이 같은 색으로 하나 되어 더 높이 비상하겠다는 상징적 메시지다”라고 힘줘 말했다.

SSG 주장 김광현은 “팬들이 만들어주신 붉은 물결 속에서 선수단도 같은 마음으로 경기에 임하려 한다. 모두가 한 방향을 바라보고 다시 마음을 다잡았다. 팬들의 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

SSG 관계자는 “붉은 응원으로 물든 랜더스필드가 선수단에게 가장 큰 에너지가 될 것”이라고 설명했다.

