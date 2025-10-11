스트레이 키즈, 월드투어 앙코르 콘서트…기념 팝업 연다

스트레이 키즈(Stray Kids)가 전 세계를 장악한 월드투어의 앙코르 공연 개최를 기념해 팝업 스토어를 연다.

스트레이 키즈는 오늘(11일)부터 10월 26일까지 16일간 서울 망원한강공원 마포인트나루 3층과 4층에서 10월 18일과 19일 개최될 월드투어 앙코르 콘서트 개최 기념 동명의 팝업 스토어 'Stray Kids World Tour <dominATE : celebrATE> POP-UP STORE'(<도미네이트 : 셀레브레이트>)를 진행한다. 이번 팝업 스토어는 전 세계 34개 지역 54회의 '자체 최대 규모' 월드투어 여운을 만끽하게 하며 10월 계절감을 담은 청량한 페스티벌 무드까지 다양한 매력을 즐길 수 있다.

팝업 스토어는 입구부터 스트레이 키즈와 스테이(팬덤명: STAY)의 열정이 빛난 투어를 뜻깊게 기억할 수 있도록 구성됐다. 콘서트 현장 에너지를 생생하게 재현했고, 루프탑은 월드투어를 되새기고 축하할 페스티벌 공간으로 꾸며졌다. 푸드트럭 테마로 장식된 포토존을 비롯해 다채로운 구성이 신나는 축제 분위기를 선사하고 타투 키오스크를 체험할 수 있는 '페스티벌 타투 부스', 뒤집힌 판을 열어 스트레이 키즈 여덟 멤버를 상징하는 동물 캐릭터 SKZOO(스키주) 짝을 맞추는 'SKZOO 짝 맞추기 게임', 볼 풀에 빠진 SKZOO를 구출하는 '도전, 낚시왕! 게임' 등 프로그램이 흥미를 더한다.

스토어에서는 콘서트 MD, SKZOO 관련 상품과 아티스트가 직접 디자인한 MD 등 각종 아이템을 만날 수 있다. 팝업 스토어에 관한 자세한 내용은 스트레이 키즈 공식 SNS 채널과 FANS SHOP 공식 SNS 채널, 팝업 스토어 인포페이지(bit.ly/4gPR50c)에서 확인 가능하다.

월드투어 '<dominATE>'로 스트레이 키즈는 총 34개 공연장 중 27개의 스타디움 공연장에 입성했고, 이중 절반에 해당하는 13곳에서 숱한 최초, 최고 기록을 썼다. 대장정의 피날레를 화려하게 장식할 '전석 매진' 단독 콘서트 '<dominATE : celebrATE>'는 10월 18일과 19일 인천아시아드주경기장에서 개최된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]