'하이브 글로벌 그룹' &TEAM, 첫 티저 공개…거친 상남자들이 온다

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 거칠고 강렬한 비주얼로 새로운 여정의 첫 장을 열었다.

&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 지난 10일 공식 SNS를 통해 한국 미니 1집 'Back to Life'의 무드 티저 'BREATH' 버전을 선보였다.

이 무드 티저는 2장의 이미지로 구성됐다. 격투 글러브와 'GO HARD'라는 문구가 새겨진 액자, 그리고 늑대 발톱 자국 사이로 스며든 빛을 응시하는 &TEAM의 리더 의주의 모습이 각각 담겨 있다. 뚜렷한 명암 대비 속 &TEAM의 정체성인 '늑대 DNA'가 엿보인다.

같은날 공개된 새로운 단체 사진은 링 위에 선 아홉 멤버의 날카로운 눈빛과 결의에 찬 태도가 돋보인다. K-팝 본진인 한국 무대 데뷔를 앞둔 이들의 에너지와 긴장감이 동시에 전해진다.

&TEAM은 10월 28일 오후 6시 'Back to Life'를 발표한다. 13~17일 이 앨범의 콘셉트 포토와 콘셉트 클립, 21~22일 트랙리스트와 하이라이트 메들리가 베일을 벗는다. 27일에는 타이틀곡 음원과 뮤직비디오가 선공개된다.

한편 하이브 해외법인 최초의 현지화 그룹인 &TEAM은 2022년 12월 일본에서 데뷔했다. 지난 4월 발매된 이들의 세 번째 싱글 'Go in Blind'는 누적 출하량 100만 장(7월 기준)을 돌파했고, 총 9개 도시 15회에 걸쳐 성황리에 진행된 첫 아시아 투어가 오는 25~26일 일본 사이타마 슈퍼 아레나에서 대단원의 막을 내린다.

