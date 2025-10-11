베이비몬스터, 게임 체인저의 귀환…신곡 유튜브 트렌딩 ‘1위 직행’

베이비몬스터가 미니 2집 [WE GO UP]으로 자신감 넘치는 음악 세계를 펼쳐내며 새로운 비상의 서막을 열었다.

베이비몬스터는 지난 10일 미니 2집 [WE GO UP]으로 컴백했다. 약 3개월 만의 초고속 컴백인 데다, 힙합 기반의 강렬한 에너지가 예고됐던 만큼 전 세계 음악팬들의 큰 관심이 쏠렸던 터다.

타이틀곡 'WE GO UP'은 판을 바꾸겠다는 메시지로 베이비몬스터의 당당한 자신감을 드러냈다. 도입부부터 터져 나오는 브라스 사운드, 멤버들의 거침없는 래핑과 짜릿한 고음, 중독성 짙은 멜로디가 한데 어우러져 폭발적인 카타르시스를 선사한다는 반응이다.

뮤직비디오는 각자의 개성이 돋보이는 캐릭터와 역동적인 액션 신으로 인기몰이 중이다. 멤버들의 콘셉트 소화력과 이를 극대화한 다이내믹한 연출, 압도적인 영상미가 한시도 눈을 뗄 수 없는 강한 임팩트를 남겼다.

K팝 걸그룹 가운데 가장 빠른 속도(1년 5개월, 데뷔일 기준)로 1000만 구독자를 돌파하며 '차세대 유튜브 퀸'으로 자리매김한 베이비몬스터인 만큼 해당 플랫폼에서의 존재감이 남다르다. 'WE GO UP' 뮤직비디오가 공개와 동시에 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위로 직행한 것. 여기에 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트에서도 정상에 오르며 기분 좋은 출발을 알린 터라 앞으로의 추이 또한 기대된다.

한편 베이비몬스터는 오늘(11일)부터 19일까지 서울 서초구 신세계백화점 강남점 오픈 스테이지에서 팝업스토어를 개최하고, 오는 14일 'WE GO UP' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오를 공개한다. 이외에도 음악방송을 비롯해 라디오, 유튜브 등 여러 플랫폼을 종횡무진하며 팬들의 사랑에 보답할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

