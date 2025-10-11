하츠투하츠와 찾는 나만의 스타일…다양한 테스트가 ‘벌써 유잼’

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 첫 미니앨범 ‘FOCUS’(포커스) 웹사이트가 공개되어 화제다.

오늘(11일) 오픈된 하츠투하츠 첫 미니앨범 ‘FOCUS’의 프로모션 웹사이트는 자신만의 ‘🩵(하트) 스타일’을 다양한 질문을 통해 알아보는 테스트 형식으로, 색다른 재미를 선사하며 좋은 반응을 얻는 중이다.

또한 이번 웹사이트는 새 앨범명이자 신보의 핵심 키워드인 ‘FOCUS’를 하츠투하츠만의 감성으로 선보인 것은 물론, 각자의 ‘🩵 스타일’ 테스트 결과를 귀엽고 사랑스러운 멤버별 일러스트와 함께 만날 수 있어 더욱 눈길을 끈다.

지난 10일 공개된 이번 앨범 트레일러에 이어 웹사이트로 컴백 궁금증을 한껏 높인 하츠투하츠는 하우스 장르 기반의 타이틀 곡 ‘FOCUS’로 쿨하고 시크한 매력을 선사할 예정이어서 글로벌 팬들의 큰 관심이 쏠리고 있다.

한편, 하츠투하츠 첫 미니앨범 ‘FOCUS’는 10월 20일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 릴리즈되며, 이날 음반으로도 발매된다.

