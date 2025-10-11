조윤희, 딸 로아와 후쿠오카 여행…따뜻한 모녀 케미 눈길

배우 조윤희가 딸 로아와의 일본 후쿠오카 여행 일상을 전했다. 사진 = 조윤희 SNS 계정

배우 조윤희가 딸 로아와의 일본 후쿠오카 여행 일상을 전했다.

조윤희는 10일 자신의 SNS에 “FUKUOKA”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조윤희는 노란색 스트라이프 롱셔츠 원피스를 입고 아이스크림을 먹으며 여유로운 시간을 보내고 있다. 옆에는 하얀 원피스에 민트색 레깅스를 매치한 딸 로아가 함께 서 있어 사랑스러운 분위기를 더한다.

특히 모녀는 같은 포즈로 아이스크림을 먹으며 장난기 가득한 표정을 지어 보는 이들의 미소를 자아냈다. 또 다른 사진에서는 푸른 하늘 아래 손을 꼭 잡고 걷는 모녀의 뒷모습이 담겨 눈길을 끈다. 블루톤의 원피스를 커플룩처럼 맞춰 입고, 조윤희는 버킷햇을 매치해 편안하면서도 따뜻한 여행룩을 선보였다.

한편, 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 같은 해 딸 로아를 품에 안았다. 이후 2020년 이혼한 뒤 싱글맘으로서 딸을 양육하며 연기 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

