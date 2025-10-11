김수지 아나, 출산 앞두고 ‘뉴스데스크’ 하차…“넉 달 후 돌아오겠습니다”

MBC 김수지 아나운서가 출산을 앞두고 마지막으로 ‘뉴스데스크’ 진행을 마쳤다. 사진 = 김수지 SNS 계정

MBC 김수지 아나운서가 출산을 앞두고 마지막으로 ‘뉴스데스크’ 진행을 마쳤다.

김수지는 10일 자신의 SNS에 이날 방송된 ‘MBC 뉴스데스크’ 클로징 영상과 현장 사진을 공개하며 시청자들에게 인사를 전했다.

공개된 영상에는 조현용 앵커가 “여러 급박한 상황에서 함께 뉴스를 진행했던 김수지 앵커가 다음 주 출산을 위해 휴가에 들어갑니다”라고 전하는 모습이 담겼다.

사진 = 김수지 SNS 계정

사진 = 김수지 SNS 계정

김수지는 클로징 인사에서 “시청자 여러분의 따뜻한 시선 덕분에 출산을 다섯 밤 남긴 오늘까지 용기 내 뉴스를 진행할 수 있었습니다”라며 “임신부를 위해, 태어날 한 아이를 위해, 조금 더 마음을 쓰고 때로는 무언가 양보하고 있는 모든 분들께 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 넉 달 후 건강한 모습으로 돌아오겠습니다”라고 밝혔다.

이어 SNS에는 “출산 휴가에 들어간다는 것보다 선배와의 키 차이로 더 큰 충격을 드린 것 같은 오늘의 뉴스”라며 유쾌한 소감을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

또한 “작년 연말부터 올해 봄까지 다들 쏟아지는 뉴스를 처리하는 것만으로도 벅찬 시기였는데, 그 가운데서도 정말 많이 배려받으며 근무했습니다. 4개월의 출산 휴가 역시 그런 배려 덕분에 가능한 일이고요. 무엇 하나 당연하게 여기지 않으려고 머리에 힘 꽉 주고 있습니다. 이제 제가 마주할 새로운 세계를 잘 배우고 씩씩하게 돌아오겠습니다. 응원해 주셔서 정말 감사합니다”라며 진심 어린 인사를 전했다.

한편 김수지 아나운서는 1989년생으로, 2017년 MBC에 입사했다. 2022년에는 MBC ‘오 나의 파트너’로 인연을 맺은 가수 한기주와 결혼했다.

최근 MBC ‘라디오스타’에 출연한 김수지는 “4년째 작사가로도 활동하고 있으며 저작권 협회에 등록된 곡이 총 32곡”이라고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]