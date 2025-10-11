[준PO2] 연이틀 순연 피할까… 방수포 철거한 랜더스필드, 그라운드 정비 시작

11일 삼성과 SSG의 준플레이오프 2차전이 벌어질 인천SSG랜더스필드에서 그라운드 정비 작업이 이뤄지고 있다. 사진=스포츠월드 허행운 기자

일단, 경기 준비에 돌입한다.

프로야구 SSG와 삼성은 11일 오후 2시부터 인천SSG랜더스필드에서 2025 KBO 포스트시즌(PS) 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 2차전을 치른다.

당초 전날(10일) 열려야 했던 경기지만, 인천SSG랜더스필드 또한 최근 전국을 적시는 가을비의 영향을 피하지 못하면서 우천 순연이 결정됐다. 원래 인천에서 대구로의 이동일로 잡혀있던 11일에 경기가 열리게 된 배경이다.

문제는 이날 이른 새벽부터 아침까지만 해도 비가 계속됐다는 점이다. 그러나 다행히 오전 9시경을 앞두고 빗줄기가 잦아들기 시작했고, 끝내 모두 그쳤다. 경기장 정비 직원들이 하나둘씩 그라운드로 모여들었고, 일찌감치 깔려 있던 대형 방수포를 모두 걷어 본격적인 경기 준비에 들어갔다. 오전 10시 현재도 그라운드 정비 작업이 한창이다.

변수가 완전히 사라진 건 아니다. 기상청 공식 홈페이지에 게시된 경기장 부근 일기예보에 따르면 플레이볼 시점인 오후 2시부터 다시 비가 예상되는 상황. 오후 3시경에는 최대 11㎜까지도 예측된다. 시시각각 예보가 바뀌는 상황, 경기 정상 개시 여부와 추후 중단 가능성 등이 변수로 떠오를 수 있다.

이숭용 SSG 감독. 사진=SSG랜더스 제공

박진만 삼성 감독. 사진=삼성라이온즈 제공

준PO 시리즈에 임하는 두 팀에도 큰 영향을 주고 있는 날씨 변수다. NC와의 와일드카드 결정전 2경기를 치르고 인천으로 올라온 삼성 입장에서는 단기전 에너지 소모가 있었던 불펜진이 꿀맛 같은 휴식을 취할 수 있었다.

반대로 SSG 입장에서는 1차전 패배(2-5)의 아픔을 조금이나마 더는 것은 물론, 장염으로 인해 당초 1~2차전 등판이 힘들었던 에이스 드류 앤더슨의 몸 상태 회복 시간을 조금이나마 벌었다는 점이 호재다.

두 팀의 동상이몽, 어떤 엔딩과 함께 준PO 3~4차전이 열릴 대구로 향할지 야구팬들의 이목이 집중되고 있다.

인천=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

