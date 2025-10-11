현란한 개인기로 멀티골 뽑은 브라질 호드리구 “월드컵 결승전처럼 생각했다”

브라질 대표팀 호드리구가 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 한국과의 평가전에서 전반 42분 득점에 성공하고 있다. 사진=뉴시스

한국과의 평가전에서 멀티골을 뽑은 브라질의 호드리구(레알 마드리드)가 경기력에 만족을 표시했다.

호드리구는 10일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과의 평가전에서 5-0으로 승리한 뒤 “이번 평가전을 월드컵 결승전처럼 생각하고 임하려고 했다. 오늘 그렇게 노력했고 모든 게 잘됐다”고 말했다. 호드리구는 이날 전반 42분과 후반 4분에 득점포를 쏘며 팀의 대승에 기여했다. 풀타임을 소화한 그는 축구 통계사이트 풋몹으로부터 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 9.3을 받았다.

첫 번째 골이 백미였다. 호드리구는 페인트 동작으로 한국 수비수들을 속인 뒤 카세미루(맨체스터 유나이티드)의 전진 패스를 받았다. 이후 수비수 3명을 앞에 두고 오른발 슈팅을 골문을 열어젖혔다.

그는 “북중미 월드컵을 향해 훌륭한 길을 가고 있다”며 “승리와 제 경기력 모두 정말 만족스럽다. 이제 2골을 넣었으니 이대로 계속 나아가겠다”라고 강조했다.

브라질 대표팀 호드리구가 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과의 평가전에서 골을 넣고 있다. 사진=뉴시스

한국전을 마친 브라질은 오는 14일 일본 원정 평가전을 치른다.

