적극적으로 공격 나선 이태석 “감독님이 과감하게 뒤를 신경 쓰지 말라고 하셨다”

“감독님이 과감하게 뒤를 신경 쓰지 않고 앞으로 나갔으면 좋겠다고 얘기하셨다.”

대표팀 윙백 이태석(아우스트리아 빈)에게 브라질과의 A매치는 많은 고민을 안긴 경기였다.

이태석은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질전에서 좌측 윙백으로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 만족할 수 없는 경기였다. 전반 13분 브루노 기마랑이스(뉴캐슬 유나이티드)가 오른쪽으로 찔러준 침투 패스를 순간적으로 쇄도한 이스테방(첼시)이 오른발 슈팅으로 선제골을 뽑았다. 이스테방을 마크하던 이태석이 잠시 틈을 놓친 게 컸다. 이날 이태석은 적극적으로 공격에 가담했다. 반면 수비 역할은 다소 아쉬웠다. 공격 전개 이후 수비 라인으로 복귀가 빠르지 않아 공간을 내줬다. 대표팀은 이날 경기 내내 수비에서 어려움을 겪으며 브라질에 0-5로 완패했다.

이태석은 경기 뒤 “스리백을 준비하면서 감독님께서 공격할 때는 과감하게 뒤를 신경 안 쓰고 나갔으면 좋겠다고 얘기하셨다”며 “공격적인 부분에서는 할 수 있는 것을 보여드렸다고 생각한다”고 돌아봤다. 그러면서 “수비수로서 실점에 대한 부분도 책임이 있다. 더 보완하겠다”고 힘줘 말했다.

세계적인 강팀인 브라질과의 격차는 어쩔 도리가 없었다. 이태석은 “월드클래스 선수들이 많은 만큼 상당히 고전했던 경기였다”고 했다. 이스테방에 대해서는 “왜 그런 높은 레벨의 팀에서 큰 몸값에 뛰고 있는 선수인지 많이 느꼈다”고 했다.

그렇다고 이대로 머무를 수만은 없다. 당장 오는 14일 파라과이와의 10월 두 번째 평가전에서는 반등을 이뤄내야 한다. 이태석은 “수비적인 부분이 너무 중요하기 때문에 더 발전해야 한다. 협력 수비라던가 조직력을 더 잘 맞추면 조금이라도 해결될 수 있을 것”이라며 “선수들과 잘 얘기해서 빌드업 부분에 대해 고민을 해보겠다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

