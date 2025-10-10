무너진 스리백… ‘수비 핵’ 김민재 “브라질 압박에 집중력 떨어져… 시간 더 필요”

대표팀 김민재가 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 평가전에서 브라질 쿠냐에 태클을 한 뒤 경고를 받고 있다. 사진=뉴시스

대표팀 수비수 김민재가 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 평가전에서 드리블을 하고 있다. 사진=대한축구협회 제공

“브라질의 압박에 집중력이 떨어졌다.”

홍명보호 수비의 핵 김민재(바이에른 뮌헨)가 ‘삼바 축구’ 브라질의 강력한 압박에 어려움을 겪었다고 전했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 평가전에서 0-5로 대패했다. 이스테방과 호드리고에게 각각 두 골씩 내주고 비니시우스에게도 실점을 허용했다.

김민재 역시 고전을 면치 못했다. 전반에 날카로운 태클로 브라질의 역습을 막아냈으나 후반에 실점과 이어지는 치명적인 실수를 범했다. 후반 2분 한국 진영 페널티박스 왼쪽 지역에서 공을 소유하는 과정에서 주춤했다. 그 사이 달려든 이스테방에게 볼을 뺏겼다. 이스테방은 그대로 공을 몰고 골키퍼 조현우(울산 HD)와 일대일 찬스를 맞이했다. 김민재가 쫓아갔지만 이스테방은 강력한 왼발 슈팅으로 브라질의 세 번째 득점을 터뜨렸다.

경기 뒤 만난 김민재는 “브라질이 전반 초반에는 압박이 강하지 않았는데 후반부터 압박을 강하게 시작했다”며 “저희도 팀이다 보니까 집중력이 떨어진 것 같다”고 전했다.

63분을 소화한 김민재는 축구 통계 사이트 풋몹으로부터 평점 4.1을 받는 데 그쳤다. 수비진 중 가장 낮았다.

스리백을 실험 중인 홍명보호는 이날 고스란히 약점을 드러냈다. 공격수 4명을 포진한 브라질은 절묘한 패스는 물론 다양한 페인트 기술로 한국의 수비진을 농락했다. 한국은 윙백 두 명을 포함한 파이브백까지 가동했으나 브라질은 가볍게 라인을 무너뜨렸다.

김민재는 스리백에 대해 “장단점이 있다고 생각한다. 저희보다 강 팀과 할 때 수비에서 수적 우위를 가지고 경기를 할 수 있지만 아직 (완성도까지는) 시간이 더 필요한 것 같다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

