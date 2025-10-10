안첼로티 브라질 감독 “대승 이유? 브라질은 매우 높은 수준의 팀이기 때문”[상암 현장]

카를로 안첼로티 브라질 축구국가대표팀 감독이 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 브라질의 평가전에서 경기를 지켜보고 있다. 뉴시스

카를로 안첼로티 브라질 축구국가대표팀 감독이 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과의 평가전에서 5-0 대승을 거둔 뒤 홍명보 한국 축구대표팀 감독과 인사를 나누고 있다. 뉴시스

“브라질은 매우 높은 수준의 팀이다.”

어나더 레벨. 엄청난 수준차이가 결과로 나타났다.

카를로 안첼로티 감독이 이끄는 브라질 축구 대표팀은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과의 평가전에서 5-0 대승을 거뒀다. 모든 전력에서 한 수 위의 기량을 선보이며 한국 축구대표팀을 압도했다. 이스테방과 호드리구에게 각각 두 골씩 터트렸고, 비니시우스가 쐐기골을 터트렸다.

안첼로티 감독은 한국 축구가 2022 카타르월드컵에 이어 이날까지 지속해서 대패한 것을 두고 “브라질은 매우 높은 수준의 팀이기 때문”이라고 설명했다. 다음은 일문일답.

▲경기 소감은

“선수들이 골이 있을 때와 없을 때 움직임이나 개인 기량에서 좋은 모습을 보여줬다. 선수들에게 원했던 플레이가 모두 이뤄졌다.”

▲공격 패턴에서 좋은 모습을 보여줬다.

“다양한 공격 루트로 득점을 했다. 이러한 부분이 이뤄져야 월드컵 무대에서도 통할 수 있다. 매우 긍정적이다.”

▲비니시우스, 호드리구, 이스테방 등 공격수들이 많은 공격 루트를 만들어줬다.

“수비를 견고하게 하는 팀을 상대로 할 때 주요 공격수들이 해결책을 만들어내는 능력이 중요하다. 오늘 경기에서 그런 부분이 잘 나타났고, 매우 만족한다.”

▲한국 수비진의 스리백 수비를 평가한다면.

“한국 스리백 수비진을 상대로 전방에 강력한 압박을 했고, 특히 이스테방이 간격을 벌려 압박하면서 수비 라인 간격도 벌어졌다. 이런 부분에서 한국 수비진이 어려움을 겪은 것 같다.”

▲좋은 경기를 보여주고, 많은 골을 넣는 것이 브라질 축구 문화다. 월드컵 본선에서도 이런 경기가 가능한가.

“강도 높고 수준 높은 축구를 하는 것이 가장 중요하다. 선수 개인 기량이 출중하고 중요하지만, 내가 감독을 맡으면서 첫 번째 임무는 팀을 승리로 이끄는 것이다. 그런 부분에서 오늘 좋은 모습을 보여줬다.”

▲투톱을 내세운 것은 플랜 A로 세우는 것인가.

“경기에 따라 유동적으로 바꿀 수 있다. 쿠냐는 기동성이 뛰어난 선수라 그런 임무를 부여했다. 선수마다 특성이 다르기 때문에 다양한 옵션을 준비하고 있다.”

▲한국에 인상 깊었던 선수가 있었나.

“손흥민이 가장 인상 깊었다. 한국에 있어서 매우 중요한 선수다.”

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

