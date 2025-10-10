“그동안 잘해준 선수들이기에” SSG의 가을, ‘신예 적극기용’ 계속된다

사진=SSG 랜더스 제공

“우리의 방향성은 포스트시즌(PS)이라고 해서 다르지 않습니다.”

가을 무대서도 신예들을 적극 기용하고 있는 프로야구 SSG의 행보가 눈길을 끈다. 정규리그 내내 다져온 안정적인 세대교체, 이른바 ‘리모델링’의 흐름을 이어가겠다는 의지다.

정규리그 3위(75승4무65패) 성적을 거둔 SSG는 삼성 상대로 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 PS 준플레이오프(준PO·5전3선승제)를 치르고 있다. 이번 준PO 엔트리를 보면 2000년대 이후 출생 선수가 막내 포수 이율예(2006년생)를 포함, 9명이나 된다.

무엇보다, 즉시전력 자원이 즐비하다. 지난 9일 준PO 1차전엔 2000년 이후 출생 선수가 6명이나 출전한 게 대표적이다. 우천취소된 10일 2차전 선발 라인업에도 투수 김건우를 비롯해 포수 조형우, 내야수 고명준(이상 2002년생), 정준재(2003년생) 등 4명이 포함됐다.

이는 요행수가 아니다. 한 시즌 내내 자신의 위치를 스스로 증명해 온 선수들에 대한 신뢰가 고스란히 담겼다.

이 감독은 10일 사전 인터뷰서 “이게 우리의 방향성이라고 보면 된다. 정규리그 동안 추구해 온 야구가 PS이라고 해서 달라지지 않는다. 특히 포수 (조)형우가 지금까지 팀을 잘 끌어왔고, 어린 선수들이 요소요소 제 역할을 다해줬다”며 일관된 철학을 드러냈다.

이숭용 감독 체제 2년 차를 맞은 SSG는 그간 꾸준히 리모델링 작업을 이어왔다. 젊은 선수들의 성장세와 기존 전력의 경험이 맞물린 게 올 시즌 정규리그 호성적으로 연결되기도 했다. 덕분에 시즌 도중 사령탑 재계약이라는 선물도 품을 수 있었다.

먼 곳까지 바라본다. 지금의 이 판단이 훗날 더 값진 결과물로 돌아올 것이라는 게 수장의 설명이다. “(이번 PS는) 승패를 떠나 젊은 선수들에게 분명히 값진 경험으로 돌아올 것”이라고 했다.

이 감독은 “상대 팀 삼성에선 내야수 이재현과 김영웅 등이 지난해 한국시리즈를 거쳐 한층 성장했다. 우리 팀을 보면 이제 출발선에 선 선수가 대부분이라 (그런 모습들을) 기대하고 있다”고 밝혔다. 이어 “우리 선수들도 이번 가을을 통해 더욱 성장할 것이라고 확신한다”고 목소리를 높였다.

