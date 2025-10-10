[부고] 김주환(SSG 랜더스 운영팀 파트너)씨 모친상

▲ 최연주님 별세, 김주환(SSG 랜더스 운영팀 파트너)씨 모친상=10일, 빈소 서울대학교병원 장례식장 1층 7호(서울특별시 종로구 대학로 101), 발인 12일 오전 11시, 장지 1차 함백산추모공원-2차 화성시추모공원, ☎02)2072-2020.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]