‘전희철 감독-조상현 코치’ 농구월드컵 아시아예선 임시 감독 체제 “복수 외국인 지도자와 면접 진행 중”

전희철 SK 감독과 조상현 LG 감독이 한국 농구대표팀을 임시로 이끈다.

대한민국농구협회는 10일 “오는 11월 개최되는 2027 FIBA 농구 월드컵 아시아예선 윈도우1을 대비해, 임시 감독 체제 운영을 결정했다”며 “전희철 감독-조상현 코치 대행 체제로 운영될 예정”이라고 밝혔다.

윈도우1 두 경기는 다음 달 28일, 12월 1일 열리며 중국과 홈앤어웨이 방식으로 치러진다. 협회는 이번 경기를 포함 대표팀을 이끌 수장을 공개 모집했으나, 적합한 후보를 찾지 못했다. 협회는 “이날 열린 제8차 성인남자 경기력향상위원회에서는 성인 남자농구 국가대표팀 지도자 공개 모집에 지원한 1개 팀(신기성-구나단)을 대상으로 면접 평가를 진행했다”면서 “ 적합한 후보가 없는 것으로 판단해 전임 지도자 선임을 보류하기로 의결했다”고 발표했다.

최종 코칭스태프는 오는 28일 열릴 전체이사회의 심의를 거쳐 선임될 예정이다. 협회는 현재 성인남자 국가대표팀 지도자 선임을 위해 복수의 외국인 지도자들과 면접을 진행 중이다. 국내 지도자 재공모 일정은 추후 안내할 예정이다.

