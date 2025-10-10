박지현, 하의 실종+창문에 비친 男…팬들 ‘깜짝’[스타★샷]

배우 박지현이 추석 연휴 동안의 근황을 전했다.
박지현은 9일 자신의 인스타그램에 “꽉 채운 연휴”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 박지현은 편안한 분위기 속에서 다양한 포즈를 취하며 여유로운 시간을 보내는 모습이다.
특히 구두를 신은 채 소파에 누워 있는 사진에서는 반바지 길이를 의식한 듯 수건으로 다리를 살짝 가렸고, 창문에 비친 카메라를 든 남성의 실루엣이 시선을 사로잡았다.
이 남성은 박지현을 촬영 중인 것으로 보이며, 사진을 본 팬들은 “연휴 분위기 너무 좋다”, “누가 찍어준 걸까” 등의 반응을 보였다.
또 다른 컷에서는 원피스 수영복 차림으로 수영장에 들어가 장난스럽게 미소 짓는 박지현의 모습이 담겨 있다. 자연스러우면서도 세련된 비주얼로 눈길을 끌었다.
한편, 박지현은 지난달 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’에서 시한부 판정을 받은 천상연 역으로 출연하며 시청자들의 깊은 인상을 남겼다.
한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com
