KBO, 2025 Next-Level Training Camp 권역별 개최

한국야구위원회(KBO)는 11일부터 29일까지 중3 권역별 캠프를 연달아 개최한다.

이번 2025 KBO Next-Level Training Camp는 11일부터 15일까지 보은 KBO 야구센터에서 중부권역 선수를 대상으로, 18일부터 22일까지 부산 기장 KBO 야구센터에서 남부권역 선수를 대상으로, 강원도 횡성 KBO 야구센터에서 25일부터 29일까지 북부권역 선수를 대상으로 진행된다. 각 캠프에는 권역별 U-15(중3) 선수가 40명씩 참가한다.

이번 캠프에서는 장원진 KBO 육성위원이 선수단을 총괄하고, 김한수 타격코치, 권오준, 한기주 투수코치, 이성우 배터리코치, 채종국, 정진호 수비 코치 등 KBO 리그 출신 코칭스탭이 오랜 프로 경험을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 선수들을 지도한다.

전문적인 야구 훈련과 함께 야구선수이기 이전에 사회의 구성원으로서 갖추어야 할 기본 소양 함양을 위한 부정방지교육도 진행된다.

KBO Next-Level Training Camp는 프로 출신 지도자들의 축적된 노하우를 유소년 선수들에게 전수하고, 과학적인 프로그램을 통해 KBO 리그의 근간인 유소년 야구를 발전시키기 위한 목적으로 2022년 시작되어 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 지금까지 매년 개최되고 있다. 이번 보은 캠프에서는 충청북도 보은군이 보은 KBO 센터 내 야구장과 실내 야구연습장, 실내 체육관 등 훈련시설 일체와 선수단 이동을 위한 버스를 제공하며 동아오츠카는 참가 선수들에게 생수와 포카리스웨트를 지원한다.

한편, KBO는 오는 11월부터 U-16(고1) 우수선수 대상으로 보은 KBO 야구센터에서 14박 15일 일정의 고1 전국권 캠프를 진행할 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

