[준PO2] ‘더 내린다는데…’ 흐린 하늘에 흩뿌리는 비, 정상 개최 가능할까

사진=스포츠월드 김종원 기자

프로야구를 향한 가을비의 시샘이 계속되는 것일까. 와일드카드(WC) 결정전에 이어 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 일정에도 영향을 줄 가능성이 점쳐진다.

정규리그 3위 SSG와 4위 삼성은 10일 오후 6시30분부터 인천 SSG 랜더스필드서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS) 준PO 2차전을 치른다. 다만 하루종일 내린 비 소식에 양 구단을 포함, 한국야구위원회(KBO) 사무국도 촉각을 곤두세우고 있다.

이미 하루 전 9일 저녁부터 인천을 포함, 수도권과 강원 지역 등에 비가 조금씩 내리기 시작했다. 인천 구장에도 일찌감치 대형 방수포가 깔려 준PO 2차전을 대비했다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

홈팀 SSG 선수들도 오후 3시를 기점으로 방수포와 더그아웃 사이에서 캐치볼 훈련을 하는 등 몸을 풀고 있다. 경기 시작 전으로 보면 강수량이 많지 않지만 그라운드 정비 역시 변수가 될 전망이다.

더 큰 문제는 앞으로 내릴 비다. 예보상 오후 6시부터 시간당 4.1㎜가량 강수량이 예고된 상황이다. 앞서 6, 7일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 삼성과 5위 NC의 WC에서도 우천 변수가 있었다.

만일 10일 준PO 2차전이 우천 등으로 열리지 못할 경우 다음 날인 11일 같은 곳에서 오후 2시 경기로 순연된다. 이 경우 12일은 이동일 및 휴식일이 되며, 13일 대구에서 3차전이 열릴 예정이다. PS 전체 일정은 하루씩 밀리게 된다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]