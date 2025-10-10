DB, 제5회 시티유니폼 공모전 실시…31일 접수 마감

사진=DB 프로미 제공

프로농구 DB가 원주시와 함께 시티유니폼 공모전을 실시한다.

원주시의 주관으로 진행되는 이번 시티유니폼 디자인 공모전은 오는 31일까지 접수를 받는다. 원주시를 상징할 수 있는 요소와 내용이 담긴 작품을 선정할 계획이다.

최우수상을 비롯해 총 3작품을 선정할 예정이다. 수상자에게는 총 상금 450만원과 함께 다양한 상품이 수여된다. 또한 최우수 수상작은 원주DB의 유니폼으로 제작돼 다가오는 시즌 홈·원정경기 1회씩 착용하고 경기에 나설 예정이다.

원주DB는 올해로 5회째를 맞이하는 시티유니폼 디자인 공모전을 통해 연고지인 원주시 브랜드를 홍보하고 프로구단과 지자체가 함께 상생할 수 있는 협력관계를 지속적으로 이어 나갈 계획이다.

한편, 공모전 심사에는 DB선수들과 팬들도 참여하게 되며 자세한 사항은 원주시 홈페이지(www.wonju.go.kr)와 구단 SNS를 통해 확인 가능하다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]