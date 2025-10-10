지창욱, 3년 만에…팬밋업 ‘오늘 뭐해?’ 개최

배우 지창욱이 오는 11월 국내 팬들과 특별한 만남을 갖는다.

10일 스프링 컴퍼니 측은 오는 11월 2025 지창욱 팬밋업 ‘오늘 뭐해?’의 개최 소식을 알리고 공식 SNS 등지를 통해 포스터를 깜짝 공개했다.

이번 공연은 지난 2022 팬미팅 ‘너에게 닿다, Reach You’ 이후 약 3년 만에 갖는 국내 팬들과의 만남으로 그간 다양한 장르와 캐릭터를 넘나드는 작품 활동부터 해외 투어, 예능 등 다채롭고 숨가쁜 활동을 펼쳐온 그가 변함 없이 열렬한 응원을 보내주는 국내 팬들의 성원에 보답하기 위해 마련한 뜻 깊은 자리다.

특별히 이번 팬밋업은 서울 뿐 아니라 부산, 대구, 광주, 대전까지 전국 주요 5개 도시 CGV 상영관에서 개최해 국내 팬들과 보다 가까이 소통할 수 있는 기회가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 오랜만에 국내 팬들과 직접 호흡하는 뜻 깊은 자리인 만큼, 진솔한 이야기를 나누는 시간은 물론 다양한 이벤트로 팬들에게 즐거운 시간을 선물하며 감사한 마음을 전한다는 각오다.

지창욱의 2025 팬밋업 ‘오늘 뭐해?’ 예매는 오는 15일 공식 예매처인 NOL 티켓을 통해 시작되며, 자세한 내용은 스프링 컴퍼니 공식 SNS 및 NOL 티켓을 통해 확인할 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]