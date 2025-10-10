‘음주운전’ 이진호 여자친구 사망, 경찰 조사 중…“범죄 혐의점 없어”

사진= 개그맨 이진호씨가 서울 강남경찰서에 조사를 마친 모습. 뉴시스 제공

최근 음주운전 혐의로 논란을 빚은 개그맨 이진호의 여자친구가 숨진 채 발견된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

10일 인천 부평경찰서에 따르면 지난 5일 오전 8시 30분경, 인천시 부평구의 한 아파트에서 A씨가 숨져 있는 것을 지인이 발견해 112에 신고했다.

A씨는 최근 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 검거된 개그맨 이진호 씨의 여자친구로 확인됐다.

이진호 씨는 지난달 24일 새벽, 인천에서 경기 양평까지 술을 마신 채 운전한 혐의를 받고 있다. 당시 그의 혈중알코올농도는 0.11%로 면허취소 수준이었다.

한 연예매체는 이진호 씨의 음주운전 사건을 보도하면서 신고자가 여자친구 A씨였다고 전했다. 이후 A씨는 자신이 여러 뉴스 보도에 언급되자 심리적 부담감을 호소한 것으로 알려졌다.

경찰은 “언론 취재 대응 과정에서 음주운전 신고자를 밝힐 수 없다”는 입장을 유지했다.

현재 경찰은 A씨의 사망에 대해 정확한 경위를 조사 중이다.

경찰 관계자는 “범죄 혐의점이 확인된 부분은 없다”며 “유족 입장을 고려해 자세한 내용을 밝히기 어렵다”고 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

