‘멀티골’ 전남 발디비아, ‘하나은행 K리그2 2025’ 33라운드 MVP

전남 발디비아. 사진=한국프로축구연맹 제공

전남 발디비아가 ‘하나은행 K리그2 2025’ 33라운드 MVP로 선정됐다. 발디비아는 8일 창원축구센터에서 열린 경남과 전남의 경기에서 멀티골을 기록하며 전남의 3-2 승리를 이끌었고, 지난 K리그2 32라운드에 이어 두 라운드 연속 MVP에 이름을 올렸다.

K리그2 33라운드 베스트 매치 역시 경남과 전남의 경기로 선정됐다. 이날 경남은 전반 38분 이중민, 후반 3분 단레이의 골로 앞서갔지만, 후반 16분 전남 호난이 득점하며 추격을 알렸고, 후반 45분과 경기 종료 직전 전남 발디비아가 연속골을 터뜨리며 경기는 전남의 3-2 역전승으로 끝났다.

김포는 7일 청주종합운동장에서 열린 충북청주와의 경기에서 2-0 무실점 승리를 거두며 K리그2 33라운드 베스트 팀에 올랐다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

[하나은행 K리그2 2025 33R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11]

MVP: 발디비아(전남)

베스트 팀: 김포

베스트 매치: 경남(2) vs (3)전남

베스트11

FW: 은고이(충남아산), 박동진(김포), 호난(전남)

MF: 정지용(전남), 이민혁(수원), 발디비아(전남), 플라나(김포)

DF: 홍성욱(부천), 유지하(전남), 윤재운(김포)

GK: 손정현(김포)

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]