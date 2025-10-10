'이병헌♥' 이민정, 딸 서이 ‘붕어빵’ 외모 공개?…손연재 “언니랑 똑같이 생겼다”

사진= 유튜브 채널 ‘손연재’ 화면 캡처

배우 이민정이 최근 유튜브 채널 ‘손연재’에 출연해 딸 서이의 외모에 얽힌 흥미로운 일화를 공개하며 간접적으로 딸의 모습을 드러냈다.

9일 유튜브 채널 손연재에는 “남편 미안해,, 나 또 신나ㅋㅋㅋ MJ언니와 본격 낮술 때리는 데이트♥︎”라는 제목의 영상이 게재되었다. 이날 게스트로 출연한 이민정은 MC 손연재와 만나 솔직하고 깊이 있는 대화를 나눴다.



대화 중 이민정이 휴대전화 사진 앨범을 손연재에게 보여주자, 손연재는 사진을 보고 곧바로 “언니(이민정)랑 똑같이 생겼다”고 감탄사를 터뜨렸다.

이에 이민정은 딸 서이가 얼마나 자신을 닮았는지에 대한 재미있는 일화를 공개했다. 이민정은 “내가 서이한테 이 사진을 보여줬더니 서이가 ‘서이, 서이’라고 하더라. 그래서 ‘아니야, 엄마야’라고 했더니 아니라더라”고 말하며 웃음을 자아냈다. 이는 딸 서이가 자신과 똑 닮은 엄마의 어린 시절 사진을 자신의 모습이라고 착각했을 정도로 높은 붕어빵 외모를 가졌음을 짐작하게 한다.

이날 손연재가 육아에 대한 고민을 털어놓자, 이민정은 “유퀴즈에 나온 교수님이 말씀하신 게 제일 맞는 이야기라고 생각한다”며 “자식은 우리 집에 온 가장 귀한 손님처럼 대해야 한다. 그 손님은 언젠가 집을 떠날 것이고, 또 자기 삶이 생기고 결혼을 하면 결국은 떠나게 된다. 그래서 엄마가 주저하면 안 된다”고 자신의 육아 철학을 밝혔다.

한편, 배우 이민정은 이병헌과 2018년 8월 10일에 결혼했으며, 슬하에 아들 준후와 2023년에 출생한 딸 서이를 두고 있다.

