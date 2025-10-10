한우부터 장어, 와인까지…더 시에나 호텔&리조트 프라이빗 ‘BBQ 글램핑’ 출시

제주도 서귀포시에 위치한 더 시에나 프리모 호텔이 10월 9일, 시즌 한정으로 럭셔리 ‘BBQ 글램핑’ 을 출시했다.

호텔 내 야자수가 어우러진 이국적인 풍경 속에서 즐길 수 있는 BBQ 글램핑은 도심을 벗어난 이국적이고 프라이빗한 자연 속 공간에서 호텔의 품격과 럭셔리한 분위기까지 누리며 바베큐를 즐길 수 있다.

별빛을 머금은 이국적인 밤하늘을 바라보며 낭만적인 불멍, 신선한 최상급 고기와 해산물로 구성 푸짐 바베큐 한상을 즐기며, 힐링을 경험할 수 있다.

더불어 최상급 모둠 한우, 양념 소갈비, 흑돼지 목살, 민물장어, 왕새우, 일산가리비까지 육류와해산물까지 두루 맛볼 수 있는 특별한 미식을 경험할 수 있다.

글램핑 메뉴는 2인 커플 세트와 4인 패밀리 세트로 구성된다. 바베큐 모둠과 함께 소시지, 치즈, 가래떡, 그릴 야채, 쌈 채소 등 곁들임이 풍성하게 곁들여지고, 식사는 추억의도시락과 해물뚝배기가 제공된다. 식사 후에는 과일과 아이스크림이 후식으로 제공된다.

여기에 술과 음료 무제한과 와인 1병까지 포함돼 ‘더 시에나 프리모 호텔 속 글램핑’에서만 즐길 수 있는 럭셔리한 재미를 느낄 수 있다. 가격은 성인 1인 15만 원, 소인 1인 10만 원으로 고급 호텔이 제공하는 프라이빗한 공간에서 즐기는 글램핑이라는 점에서 합리적인 선택이 될 것으로 보인다.

더 시에나 프리모 관계자는 “호텔 안에서 경험하는고급스러운 프라이빗 바비큐가 이색적인 힐링의 경험을 줄 수 있다”며, “이 가을 제주의 자연을 벗삼아 별빛과 여유, 푸짐하고 신선한 바베큐와 낭만적인 불멍, 매혹적인 와인을 함께 즐기며 소중한 추억을 만들어 보길 바란다.”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

