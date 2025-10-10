블랙핑크 지수, ‘원 디렉션’ 제인 만났다…새 싱글 'EYES CLOSED' 발매

걸그룹 블랙핑크 지수(JISOO)가 팝 가수 ZAYN(제인)과 새 싱글로 만났다.

지수는 10일 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'EYES CLOSED(아이즈 클로즈드) (Feat. ZAYN)'를 발매했다. 뮤직비디오는 이날 오후 1시 지수 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

'EYES CLOSED'는 지수가 지난 2월 발매한 첫 솔로앨범 'AMORTAGE(아모르타주)' 이후 8개월 만에 선보인 솔로 싱글이다. 지수는 앞서 소속사 블리수(BLISSOO) 공식 SNS를 통해 감각적인 티저 이미지를 공개하며 유니크한 스타일을 예고했다.

특히 지수와 ZAYN(제인)의 첫 번째 컬래버레이션이라는 점에서 전 세계 음악 팬들의 큰 관심을 받고 있다. ZAYN은 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 실력 있는 팝 가수로, 빌보드 메인 차트 'HOT 100' 1위를 달성한 'Pillowtalk(필로우톡)'을 비롯해 다양한 히트곡을 갖고 있다.

지수 특유의 매력적인 허스키 보컬과 ZAYN의 감성적인 음색이 이번 'EYES CLOSED'에서 조화롭게 어우러져 리스너들에게 새로운 경험을 선사한다.

지수는 올해 'AMORTAGE' 타이틀곡 'earthquake(얼스퀘이크)'로 성공적인 솔로 활동을 펼친 데 이어 블랙핑크로 '뛰어(JUMP)'를 발매하고 빌보드 'HOT 100' 10주 연속 차트인이라는 진기록을 세웠다. 현재 블랙핑크 월드 투어 'DEADLINE(데드라인)'을 성황리에 진행 중이다. 또한, 쿠팡플레이 시리즈 '뉴토피아', 영화 '전지적 독자 시점'을 통해 대중과 만났다.

