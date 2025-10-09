헝가리 소설가 크리스너호르카이 라슬로, 노벨문학상 수상

AP/뉴시스

헝가리 소설가 크리스너호르카이 라슬로 (71)가 2025년 노벨문학상 수상자로 뽑혔다.

스웨덴 한림원은 9일 수상자를 발표하면서 “묵시록적 테러 속에서 예술이 가지는 힘을 아주 설득력 있고 환상적인 작품으로 확인시켜뒀다”고 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]