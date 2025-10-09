댄디한 DKZ가 궁금해?…‘TASTY’한 초대장

그룹 DKZ(디케이지)가 치명적 매력이 담긴 초대장을 건넨다.

DKZ(세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 오늘(9일) 0시 공식 SNS를 통해 오는 31일 공개될 미니 3집 'TASTY'의 Invitation(인비테이션) 버전 콘셉트 포토를 게재했다.

공개된 사진 속 DKZ는 화려한 패턴으로 꾸며진 앤티크한 공간에 댄디한 슈트 핏을 입고 등장, 도회적이면서도 시크한 비주얼을 자랑해 눈길을 끈다. 샹들리에 아래 나란히 선 DKZ는 진중한 눈빛으로 카메라를 응시하며 강렬한 존재감을 과시했다.

다섯 멤버는 Invitation 버전 콘셉트 포토를 통해 지금껏 보여준 DKZ의 모습을 벗어나, 팬들을 새로운 음악 세계로 초대할 것을 예고했다. 여유 넘치는 분위기 속 DKZ는 180도 달라진 음악과 퍼포먼스로 팬들을 매료시킬 전망이다.

'TASTY'는 DKZ가 전작인 미니 2집 'REBOOT' 발매 이후 약 1년 6개월 만에 선보이는 새 앨범이다. DKZ는 'TASTY'를 통해 비주얼은 물론 음악 전반에 과감한 변신을 시도하며, DKZ만의 한층 성숙해진 매력을 전할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

