BAE173, 첫 정규 낸다…빛·무진 곡 작업 참여

그룹 BAE173이 첫 정규앨범을 발표한다.

포켓돌스튜디오는 9일 오후 6시 BAE173 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규 앨범 ‘NEW CHAPTER : DESEAR’의 트랙리스트 이미지를 공개했다. 이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 8곡이 수록되어 있으며, 멤버들이 직접 작사·작곡에 참여했다.

공개된 트랙리스트에 따르면, 정규 1집에는 ‘Turned Up’, ‘단 하루 하루만 내 여자친구가 돼줄래’, ‘왜 이러니’, ‘Snap’, ‘BLACKOUT’, ‘WHAT’, ‘NOBODY’, ‘BAE(Before Anyone Else)’ 등 총 8곡이 담겼다.

특히 멤버 빛은 타이틀곡 ‘Turned Up’의 작사와 팬송 ‘BAE(Before Anyone Else)‘ 작사·작곡 모두에 이름을 올렸다. 멤버 무진 역시 ‘BAE(Before Anyone Else)’ 작사에 참여해 팬들을 향한 진심을 담아냈다.

앞서 선공개곡 ‘단 하루 하루만 내 여자친구가 돼줄래’, ‘왜 이러니’를 통해 다채로운 매력을 선보인 BAE173은 이번 정규 앨범을 통해 한층 성숙해진 음악성과 감성을 선보이며 새로운 챕터를 열 예정이다.

