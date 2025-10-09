[준PO1] 이것이 바로 사자의 날카로운 발톱, 승리만큼 반가운 공격력 UP

사진=뉴시스

사자 군단의 발톱, 점점 날카로워진다.

프로야구 삼성이 포효했다. 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 1차전서 5-2 승리를 거뒀다. 기선제압에 성공했다. 확률의 신이 웃는다. 역대 34차례 치러진 준PO에서 1차전 승리 팀이 다음라운드인 플레이오프(PO·5전3선승제)에 오른 기억은 29차례나 된다. 85.3%나된다. 결과만큼 과정도 반갑다. 침묵했던 방망이가 살아났다. 이날 삼성은 장단 9안타, 7볼넷을 얻어냈다.

삼성은 앞서 NC와의 와일드카드(WC) 결정전 2경기를 치르는 동안 터지지 않는 타격으로 힘든 경기를 펼쳤다. 6일 2차전에선 PS 최초로 1안타 승리를 거두기도 했다. 정규리그 4위 자격으로 1승을 안고 출발했지만, 오히려 그 지점에서 압박감을 느낀 듯하다. 박진만 삼성 감독은 “어떻게든 이겨야 한다는 압박감이 있었던 것 같다”면서 “훈련할 때 보니 선수들의 표정이 밝아진 것 같더라. 이젠 도전자의 입장으로 좀 더 편안하게 풀어갔으면 좋겠다”고 말했다.

무엇보다 4번 타자 르윈 디아즈의 화력이 살아났다는 부분이 고무적이다. 5타수 3안타 1타점 2득점으로 활발하게 움직였다. WC 결정전을 치르는 동안 빈손이었다. 7타수 무안타에 그쳤다. 공격에서 생각했던 대로 잘 풀리지 않다 보니, 수비, 주루에서도 만족스럽지 않았다. 디아즈는 올 시즌 리그 역대 최초로 50홈런-150타점(50홈런-158타점) 새 이정표를 쓴 주인공이다. 클라스는 어디 가지 않았다. “전혀 걱정하지 않는다”던 디아즈의 자신감엔 이유가 있었다.

삼성이 자랑하는 장타가 터지기 시작했다는 점도 긍정적이다. 1회 시작과 동시에 선두타자 이재현이 초구 홈런을 쏘아 올린 데 이어 3회 김영웅이 투런포로 바통을 이었다. 삼성은 올 시즌 홈런군단의 면모를 과시했다. 팀 홈런 161개를 터트리며 이 부문 단독 1위에 올랐다. 2위 KIA(144개)와 20개 가까이 차이가 났다. WC 결정전까지만 하더라도 강점이 드러나지 않았다. 1차전서 이성규가 때려낸 홈런이 유일했다. 서서히 살아나는 타격감, 삼성이 웃는다.

