정몽규 KFA 회장, FIFA 상업·마케팅 자문 상임위원회 부위원장 임명

정몽규 대한축구협회 회장이 FIFA 상업·마케팅 자문(Commercial & Marketing Advisory) 위원회의 부위원장으로 임명됐다.

국제축구연맹(FIFA)은 지난 7일 보내온 공문에서 정몽규 회장이 FIFA의 신설 상임위원회 중 하나인 상업·마케팅 자문 위원회의 부위원장으로 선정됐다고 밝혔다. 기업인 출신으로서의 전문성과 오랜 기간 대한축구협회는 물론 동아시아축구연맹(EAFF)을 이끈 공헌도를 인정받은 것으로 해석된다.

이번 결정은 지난 2일 스위스 취리히에서 진행된 FIFA 평의회에서 이뤄졌다. 정몽규 회장 외에도 박지성이 남자축구 이해관계자(Men’s Football Stakeholders) 위원회에, 지난 5월까지 여자축구&저변확대팀에서 아마추어 유소년 및 생활축구 업무를 이끌었던 지윤미 현 대한축구협회 홍보실장이 유소년·아마추어 축구(Grassroots & Amateur Football) 위원회 위원으로 임명됐다. 현재 AFC 항소 위원회 위원으로서 지난 6월까지 상근변호사로 대한축구협회에 몸담았던 임동호 변호사는 반인종주의·반차별(Anti-Racism & Anti-Discrimination) 위원회 위원으로 위촉됐다.

FIFA는 분야별 상임위원 위촉을 위해 지난해 7월부터 9월까지 각 회원협회별로 후보 추천을 받았다. 이후 심의위원회가 수개월에 거쳐 이들의 자격 적합성 검증 심사를 진행한 뒤 이번 평의회 의결을 통해 명단을 최종 확정했다.

이번에 임명된 상임위원들의 임기는 2025년부터 2029년까지 4년간이다. 인판티노 FIFA 회장은 “새 상임위원회를 통해 여성을 포함한 더 많은 축구계 관계자들이 의사결정 과정에 참여하고, FIFA의 미래를 위한 준비가 더욱 강화될 것”이라고 기대했다.

한편, FIFA는 지난해 5월 태국 방콕에서 개최된 제74회 총회를 통해 기존 5개였던 상임위원회 수를 35개로 대폭 확대하는 안을 의결했다. 당시 FIFA는 이에 대해 각 회원국, 연맹 및 기타 축구와 관련된 전문성을 갖춘 다양한 배경의 이해관계자들의 의견을 수렴하고, 보다 세분화된 분야의 실질적 발전을 도모하기 위한 결정이라고 밝힌 바 있다.

