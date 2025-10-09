10위로 추락한 울산, 기다리지 못했다… 신태용, 두 달 만에 해임

신태용 울산 감독. 사진=울산 HD 제공

K리그1 10위로 추락한 울산 HD가 신태용 감독과 계약 해지했다. 신 감독을 소방수로 영입한 지 불과 두 달 만이다.

울산은 9일 “성적 부진에 대한 책임으로 지난 8월 초 지휘봉을 잡은 신 감독과의 계약 해지를 결정했다”고 전했다.

신 감독은 지난 8월 경질된 김판곤 감독을 대신해 울산 지휘봉을 잡았다. 첫 경기였던 8월9일 제주SK FC와의 홈 경기를 승리하며 산뜻하게 출발했다. 하지만 이후 7경기에서 3무4패로 부진했다. 그러면서 울산은 승점 37(9승10무13패)로 10위로 떨어졌다. 남은 정규라운드 1경기와 상관없이 파이널 B(하위 스플릿)이 확정됐다. 2015년 이후 10년 만이다.

울산은 노상래 유소년 디렉터 감독 대행 체제로 남은 시즌을 치른다. 오는 18일 광주FC와의 하나은행 K리그1 33라운드부터 노 감독 대행이 맡는다.

울산은 “K리그에서 지도 경험이 있는 노상래 임시 감독 체제에서 기존 코치들과 소통과 협업으로 강등 위기에서 벗어나겠다. 더불어 빠르게 후임 감독을 물색하겠다”고 전했다.

울산은 하위 스플릿이라는 성적 부진의 책임을 물어 김광국 울산 대표이사도 퇴진하기로 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]