김희선, 모친상 후 첫 근황…“다음생은 없으니까”

김희선 인스타그램 캡처.

최근 모친상을 당한 배우 김희선이 드라마 촬영 현장에 복귀했다.

김희선은 9일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 올리고 근황을 전했다.

그는 “오늘은 날씨가 흐리네 했는데 넘넘 감사합니다. 스텝분들과 배우분들의 아침을 든든하게 채워주셨어요 고마워요”라며 “다음생은 없으니까 모든 분들 맛있게 드시고 힘내세요. 프렐린 드림”이라고 글을 남겼다.

사진에는 김희선이 자신이 모델로 활동 중인 브랜드에서 보낸 커피차 앞에서 인증 사진을 남기고 있는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 커피차에는 ‘김희선 배우님과 다음 생은 없으니까, 모든 스태프 배우분들을 응원합니다!’라는 응원 문구가 적혔다.

지난 2일 모친상을 겪은 김희선이 불과 일주일 만에 촬영 현장에 복귀하자 팬들은 응원을 보냈다. 팬들은 “추석 앞두고 힘들었을텐데 씩씩한 모습 보기 좋다”, “어머니가 하늘에서 응원하고 계실 것” 등의 반응을 보였다.

현재 김희선은 TV조선 새 드라마 ‘다음생은 없으니까’ 촬영 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

