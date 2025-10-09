케데헌 ‘골든’ 부른 이재, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 출연 확정

이재 인스타그램 캡처.

넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스의 OST 골든의 작곡가 겸 가수 이재(김은재)가 유재석을 만난다.

9일 방송가에 따르면 이재는 이달 중 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 녹화에 참여한다. 방송 날짜는 아직 미정이다.

이번 방송 출연은 그의 내한에 맞춰 이뤄졌다. 이재는 오는 15일 국내 취재진과 내한 기자간담회를 연다. 케데헌과 OST 신드롬 등에 대해 이야기를 나눌 예정이다.

이재는 케데헌 속 가상 걸그룹 헌트릭스의 루미 파트를 도맡아 가창했다. 골든 작곡, 작사는 물론, 하우 잇츠 던(How It's Done) 작곡·작사, 프리, 테이크다운, 왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like) 등 편곡도 맡았다.

한국계 미국인인 이재는 배우 원로배우 신영균의 손녀로 알려져 있다. 과거 SM엔터테인먼트 소속 연습생으로 10년 가량 아이돌 데뷔를 준비하기도 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

