[부고] 이재원(한화 이글스 선수)씨 외조모상

▲ 윤수노 님 별세(향년 96세), 이재원(한화 이글스 선수)씨 외조모상 = 9일, 빈소 청기와장례식장 송림점 201호(인천광역시 동구 방축로177번길 23), 발인 11일 오전 6시 30분, 장지 강화 파라다이스 추모원, 032-583-4444.
