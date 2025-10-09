제니가 출시한 한글폰트, 젠 세리프체가 뭐길래?

OA엔터테인먼트

블랙핑크 제니(JENNIE)가 새로운 한글 폰트로 한국의 아름다움을 알린다.

9일 소속사 OA엔터테인먼트는 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 “더 많은 사람들이 한글을 편리하고 아름답게 사용할 수 있길 바라는 마음을 담았다”며 신규 폰트 ZEN SERIF(젠 세리프) 출시 소식을 알렸다.

소속사는 메타(Meta)와의 협업을 통해 인스타그램 숏폼 영상 편집 앱 에디트(Edits)에 한글 폰트를 최초로 등록했다. 오늘(9일)부터 전세계 모든 앱 사용자가 해당 신규 폰트를 자유롭게 사용할 수 있다.

젠 세리프 폰트는 전통의 미감과 현대적 감각을 제니의 정체성으로 담아 제작됐다. 전 세계에 한글의 아름다움을 알리기 위해 출시된 것으로, 한글날을 맞이해 폰트가 출시됐다. 장식을 최소화해 본질을 살리고, 딱딱한 인상을 덜어내면서 유연한 곡선을 더해 섬세한 예술성을 담았다. 서양의 전통 서체인 블랙레터와 한글을 결합했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

