“세종호수공원서 승마 체험…특별한 추억 남기세요”

농림축산식품부와 한국마사회가 오는 11일까지 세종호수공원에서 도심승마 체험행사를 진행한다.



이번 도심승마 체험행사는 세종특별자치시의 ‘2025 세종한글축제’와 연계해 개최된다. 승마체험 이외에도 관상마 관람 및 사진촬영, 승마 홍보 부스 등이 운영된다. 승마체험은 현장에서 선착순으로 접수 받아 진행하며, 안전한 승마체험을 위해 승마지도사 등 전문자격을 보유한 인력들이 투입된다.

한국마사회는 생활승마 저변확대를 위해 도심승마 체험행사에 적극 나서고 있다. 시민들이 생활승마를 체험하고 있는 모습.

승마체험에 활용되는 말들은 경마장에서 활약하다가 은퇴 후 승용마로 조련 된 경주퇴역마거나 국내에서 생산한 승용마다. 말들의 건강과 안전을 위해 충분한 휴식시간을 제공하고, 체중이 75㎏을 초과하거나 신장 105㎝ 미만인 사람은 기승을 제한한다.



농식품부와 마사회는 2025년도 도심승마 체험행사를 전국 15개소에서 진행하며, 지역축제와 연계하여 승마체험 프로그램을 운영해 보다 많은 시민들에게 승마를 소개하고 체험하는 기회를 제공하고 있다. 세종한글축제 외에도 10~11월 중 서울경마공원(10.18~10.26), 울산태화강공원·안산화랑유원지(10.24~10.26), 순천만국가정원(11.1~11.16)에서도 도심승마 체험행사를 개최할 계획이다.



안용덕 농식품부 축산정책관은 “도심승마 체험 지원은 평소 도시에서 보기 어려운 말을 가까운 지역 축제장에서 보고 무료 승마체험 프로그램을 제공하는 사업으로, 체험행사를 통해 도시지역 생활승마 저변확대를 위한 계기가 됐으면 한다”고 밝혔다.



정기환 한국마사회장은 “이번 세종한글축제 연계 도심승마 체험행사가 시민들에게 말과 함께하는 특별한 경험을 선사하고, 승마의 매력을 널리 알리는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 마사회는 경주퇴역마의 승용마 전환과 생활승마 대중화를 위해 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]