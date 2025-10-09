마사회, 시니어 마실 라운지 시범 운영

한국마사회가 지역사회 어르신을 위한 세대 맞춤형 커뮤니티 공간 ‘시니어 마(馬)실 라운지’ 시범 운영에 나섰다.



한국마사회는 최근 빠르게 늘고 있는 고령층의 사회적 고립 문제를 적극적으로 해결하고자 장외발매소를 단순한 경마 관람 공간을 넘어 어르신들을 위한 공경과 유대의 공간으로 전환하는 사업을 기획했다.



우선 서울 종로구 소재 종로지사에 시니어 고객 맞춤 공간을 조성해 시범 운영한 후, 타 지사로의 단계적 확대를 검토할 계획이다.



‘시니어 마(馬)실 라운지’는 65세 이상 고령 경마 고객이 장외발매소에서 소액으로 경마를 즐기며 문화·여가·친목·힐링을 모두 경험할 수 있는 지역사회 ‘사랑방’을 조성하는 것을 목표로 한다. 라운지는 헬스존, 힐링존, 컬쳐존, 럭키존 4개 테마 공간으로 구성되어 경마뿐 아니라 건강관리, 문화 활동, 친목 도모 등 다양한 활동을 즐길 수 있다.



이번 시범사업은 종로지사 이용 고객 중 65세 이상 48명을 대상으로 진행된다. 참가자는 주 3회 이상, 하루 3000보 걷기 미션을 서울형 헬스케어 앱 손목닥터 9988+를 통해 인증해야 하며, 이를 통해 활동성 향상과 건강 증진을 유도한다.



한국마사회는 지난 3일부터 한 달간 총 11일의 운영 기간(매주 금·토·일 경마 운영일) 동안 참여 고객의 사회적 고립도 변화, 이용 만족도 등을 조사해 효과성을 평가한 후, 그 결과에 따라 타 지사로 점진 확대한다는 방침이다. 정기환 한국마사회장은 “이번 시범사업을 통해 한국마사회 장외발매소가 지역사회에 소외된 어르신들이 소소한 행복을 누릴 수 있는 커뮤니티로서의 역할을 강화할 수 있길 기대한다”며 “앞으로도 지역 친화적인 장외발매소로 거듭날 수 있도록 다양한 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

