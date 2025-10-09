[준PO1] ‘사자 악몽’ PS서도 계속… SSG 화이트 2이닝 3실점 조기강판

사진=뉴시스

피홈런 두 방에 와르르 무너졌다. 프로야구 SSG의 외국인 선발 투수 미치 화이트가 가을 무대 첫 등판서 쓰라린 아쉬움을 떠안았다. 상대 타선의 불방망이에 흔들린 끝에 조기강판 성적표를 받게 됐다.

화이트는 9일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 1차전 삼성과의 홈 맞대결에 선발 등판, 2이닝 59구를 던져 6피안타(2피홈런) 3사사구 3실점(3자책점)에 머물렀다. 이날 최고 시속 154㎞까지 나온 직구(31구)를 앞세웠지만, 탈삼진은 한 차례도 없었다.

팀의 에이스 드류 앤더슨의 장염 등 컨디션 난조가 겹치면서 시리즈 선봉장 역할을 맡았지만, 그 기대에 부응하지 못했다. 화이트 역시 앤더슨의 뒤를 이어 SSG의 올 시즌 마운드를 든든히 지탱한 바 있다. 정규리그 24경기 동안 11승4패 평균자책점 2.87(134⅔이닝 43자책점) 호성적을 일궜다.

다만 삼성 상대로는 좋지 않은 기억이 많았다. 앞서 4경기 동안 0승1패 평균자책점 3.92(20⅔이닝 9자책점)에 머무른 게 방증이다. 나아가 피안타율만 놓고 보면 0.310에 육박한다.

이번에도 고전을 면치 못했다. 1회 초부터 선두타자 이재현에게 홈런을 허용했고, 거듭 출루를 내주면서 위기를 초래했다. 실점 없이 마친 2회에도 만루를 허용했을 정도다. 3회 역시 첫 타자 르윈 디아즈에게 초구 중견수 앞 안타를 맞았고, 후속 김영웅 상대로 투런포를 얻어맞았다.

0-3으로 뒤진 상황, 삼성 김태훈의 안타가 나오자 SSG 벤치의 인내심도 바닥났다. 바톤을 이어받은 우완 불펜 김민이 제구 난조를 딛고 이닝을 그대로 마쳤고, 화이트의 기록지엔 3실점만 기록됐다.

