나우즈, K-팝 알린다… ‘유진 레비 : 여행 혐오자의 일탈 여행3’ 특출

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 유명 배우 유진 레비와 특별한 하루를 보낸다.

나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 오는 10일 공개되는 Apple TV+ '유진 레비 : 여행 혐오자의 일탈 여행’ 시즌3 다섯 번째 에피소드에 등장한다. '유진 레비: 여행 혐오자의 일탈 여행'은 여행을 혐오하는 유진 레비가 전 세계의 아름다운 관광지를 방문하며 벌어지는 에피소드를 담은 다큐멘터리 시리즈다. 에미상과 미국 배우 조합상 등을 수상한 유명 배우 겸 코미디언 유진 레비가 이번 시즌에는 나우즈를 비롯해 윌리엄 왕세자 등 특별 게스트와 함께 8개국으로 여행을 떠난다.

나우즈는 연습실 공개부터 팬들과의 일일 카페 이벤트 등 다양한 K-POP 문화는 물론 나우즈만의 개성이 돋보이는 무대 등을 선보일 예정이다. 유진 레비와 깜짝 만남을 가진 나우즈가 인기 글로벌 콘텐츠인 ‘유진 레비: 여행 혐오자의 일탈 여행’에서 어떤 활약을 펼칠 것인지 기대를 모은다.

나우즈는 지난 7월 발표한 첫 미니 앨범 'IGNITION'을 통해 정상을 향해 질주하는 열정과 청춘의 성장을 담아내 호평을 받았다. 선공개곡 '자유롭게 날아 (Feat. 우기 (YUQI))'를 비롯해 타이틀곡 'EVERGLOW' 등 한층 성장한 음악으로 국내외 음악팬들의 이목을 집중시켰다.

