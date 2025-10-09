[준PO1] 깨어나는 장타 본능…이재현 이어 김영웅도 쾅!

사진=뉴시스

장타 본능이 깨어난다.

내야수 김영웅(삼성)의 방망이가 점점 더 뜨거워진다. 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 1차전서 5번 및 3루수로 선발 출전, 그림 같은 투런포를 쏘아 올렸다.

모두의 시선을 사로잡은 장면은 3회 초 나왔다. 무사 1루 상황서 김영웅이 타석에 들어섰다. 볼카운트 1스트라이크서 2구를 공략했다. 128㎞짜리 커브를 잡아당겼다. 쭉쭉 뻗어간 타구는 그대로 오른쪽 담장을 넘겼다. 올 시즌 PS에서 김영웅의 첫 홈런이 터지는 순간이었다.

사자의 발톱이 날카롭다. 와일드카드(WC) 결정전 두 경기를 치를 때까지만 하더라도 삼성의 타격감은 좋지 않았다. WC 결정 2차전에선 PS 최초로 1안타 승리를 거두기도 했다. 이날은 다르다. 1회 이재현의 솔로포에 이어 김영웅의 2점짜리 홈런까지, 파괴력을 자랑하고 있다.

인천=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

