‘러브 투 데스’ 엑디즈, 한층 깊어진 록스타 감성

보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 강렬한 아우라를 드러냈다.

엑스디너리 히어로즈는 10월 24일 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스)를 발매한다. 앞서 JYP는 공식 SNS 채널에 건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연의 개인 티저를 공개한 데 이어 9일 정오에는 단체 티저 이미지 2종을 오픈했다.

사진 속 여섯 멤버는 한층 깊어진 눈빛으로 유니크한 매력을 풍겼다. 또 다른 포토에서는 서로 뒤엉켜 있는 멤버들의 모습으로 엑스디너리 히어로즈의 컴백 콘셉트를 향한 궁금증을 높였다.

엑스디너리 히어로즈는 올해 다양한 스테이지에서 활약을 펼치며 '공연 강자'입지를 굳히고 있다. 지난 7월 'Xdinary Heroes Summer Special < The Xcape >'(엑스디너리 히어로즈 서머 스페셜 < 더 엑스케이프 >) 단독 공연을 비롯해 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 열린 세계적 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'에도 첫 출격하며 '차세대 K팝 슈퍼 밴드'의 행보를 다졌다. 오는 11월 21일~23일에는 서울에서 월드투어 'Xdinary Heroes <Beautiful Mind> World Tour'(<뷰티풀 마인드>) 피날레 콘서트를 개최한다.

