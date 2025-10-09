'10㎏ 감량' 이은지, '반쪽 얼굴'로 복귀

코미디언 이은지가 자신이 DJ를 맡고 있는 KBS 쿨FM '이은지의 가요광장'에 복귀했다.

이은지는 9일 방송된 KBS 쿨FM '이은지의 가요광장'(이하 '가요광장') 오프닝에서 "연휴에 병원찾는 분들이 그렇게 많으시다면서요? 청취자분들께 늘 드리는 말씀 중 하나가 '아프지마셔라'다. 건강 잘 챙기고 계시죠?" 일단 저부터 잘 챙겨보겠다"고 밝혔다.

이은지는 전날 건강상의 이유로 라디오 생방송에 불참했다. 대신 엄지인 아나운서가 같은 날 임시 DJ를 맡았다.

이은지는 이와 관련 "미안해요 어제 많이 놀랐죠? 걱정해주시는 분들 많으시다고 들었다. 생방송을 도저히 진행할수 없겠더라"고 청취자들에게 사과했다.

전날 아침에 식은땀이 너무 많이 아침에 난 가운데도 방송국에 왔다는 그는 생방송을 하는 게 쉽지 않았었다고 털어놨다.

그러면서 "가요광장 두시간 지켜주셨던 아나운서 엄지인씨 감사드린다"고 고마워했다.

한 청취자는 이은지를 향해 "얼굴이 반쪽 되셨다. 아프지마셔라"라는 메시지를 남겼다.

이은지는 "원래 늘 먹고 싶은 음식이 있는데, 요즘은 먹고 싶은 음식이 없었다. 어제 아프고 나니까 간짜장에 탕수육이 먹고 싶더라"고 화답했다.

앞서 이은지는 러닝으로 최근 10㎏을 감량했다.

