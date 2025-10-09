세현, 오는 13일 신곡 ‘수많은 사람 중에 너를 만나’로 귀환

사진 제공 : JMG(로칼하이레코즈)

가수 세현이 올가을을 수놓을 발라드 신곡을 예고했다.

세현은 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘수많은 사람 중에 너를 만나’를 발매, 약 3년 만에 가요계에 귀환한다.

신곡 ‘수많은 사람 중에 너를 만나’는 헤어져야 할 이유보다 헤어지지 말아야 할 이유를 찾아 헤매는 심정을 그린 발라드 곡으로, 가을의 적적함을 달래줄 호소력 짙은 보이스가 돋보인다.

세현이 작곡, 작사한 발라드 신곡 ‘수많은 사람 중에 너를 만나’에는 히트 메이커들이 참여해 이목이 집중됐다. 가수 주호가 디렉터로 참여해 세현의 애절한 보컬이 완성된 것은 물론 XIA(준수), 김재중, 이창섭, 적재 등 유명 아티스트들의 곡들을 작업한 임수혁 편곡가가 참여해 드라마틱한 감성이 배가됐다.

세현은 2022년 SG원효비의 ‘겨울이 왔어(Winter of you and me)’와 ‘별빛보다 더 밝은 그날의 우리 (Lost Stars)’를 발매, 이후 약 3년 만에 가요계에 컴백한다.

