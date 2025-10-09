파우, 연기도 잘 하네…숏트콤 프로젝트 한 번 더

그룹 파우(POW)가 이번엔 ‘숏트콤(숏폼+시트콤)‘으로 새로운 매력을 선보였다. 추석 연휴를 맞아 공개한 자체 제작 숏트콤 시리즈 ‘웬만해선 이 집을 나갈 수 없다’가 신선한 기획과 재치 넘치는 전개로 화제를 모으고 있다.

파우는 추석 연휴를 맞아 ‘웬만해선 이 집을 나갈 수 없다’라는 콘셉트 아래 다양한 숏트콤을 선보였다. 7일에는 1화 ‘어서와 셰어 하우스는 처음이지?’, 2화 ‘자취 사바사’, 3화 ‘편의점 빌런’이 차례로 공개됐고, 8일에는 4화 ‘집안일 꿀팁’, 5화 ‘네고 원정대’ 등 새로운 에피소드들이 이어지며 9일까지 연휴 기간 내내 팬들과 만난다.

멤버 전원이 직접 기획과 연기에 참여한 이번 시리즈는 연휴 동안 누구나 공감할 만한 일상적인 상황을 유쾌하게 풀어내며 웃음과 힐링을 선사한다. 특히 각 에피소드마다 파우(POW) 멤버들의 개성을 살린 연기와 재치 있는 연출이 더해져 완성도를 높였으며, 일상 속 소소한 이야기들을 색다른 시선으로 풀어내 팬들의 호평이 이어지고 있다.

파우의 연기 도전은 이번이 처음이 아니다. 지난 4월 18일에는 공식 유튜브 채널을 통해 자체 제작 웹드라마 ‘항상 그 자리에 있어’를 공개하며 연기력과 스토리텔링 모두에서 호평을 받은 바 있다. ‘파우고’를 배경으로 멤버들이 고등학생으로 변신해 우정과 성장을 그려냈다.

이처럼 파우는 음악 활동뿐 아니라 연기, 기획, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 꾸준히 새로운 시도를 이어가며 팀의 다채로운 매력을 확장하고 있다. 이번 숏트콤 또한 그 연장선상에서 팬들에게 한층 더 새로운 즐거움을 선사하고자 하는 진심과 열정을 고스란히 담아냈다. 파우(POW)는 이번 숏트콤 프로젝트를 통해 단순한 아이돌 그룹을 넘어 다재다능한 콘텐츠 크리에이터로서의 존재감을 다시 한 번 드러냈다.

한편 컴백 직전인 9월 27일과 28일 첫 단독 콘서트로 팬들을 만난 파우(POW)는 연휴 이후 각종 음악방송을 통해 신곡 ‘Wall Flowers’로 활발한 활동을 이어갈 예정이다. 더불어 팬들과의 소통을 위한 다양한 자체 콘텐츠 제작에도 속도를 내고 있는 만큼 팬들의 기대가 고조되고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

