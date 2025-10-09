한 조에 묶인 ‘김민솔-노승희-유현조’, 핫스타 빅뱅 온다… 초대 챔피언 걸린 삼파전 ‘개봉박두’

왼쪽부터 김민솔, 노승희, 유현조. 사진=KLPGT 제공

나란히 티오프를 알리는 3명의 ‘핫스타’들이 대회 흥행을 책임진다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2025시즌의 27번째 대회 K-FOOD 놀부·화미 마스터즈(총상금 12억원)가 10일부터 12일까지 사흘간 경기도 용인의 88컨트리클럽(파72)에서 막을 올린다.

올해 처음 투어에 입성한 신규 대회다. 3라운드 54홀 스트로크 플레이 대회 중에서는 지난 6월 열린 셀트리온 퀸즈 마스터즈와 함께 상금 규모가 가장 크다. 우승 상금만 2억1600만원에 달해 선수들의 치열한 상금 사냥이 예고됐다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십 우승을 일군 황유민은 휴식하지만, 그에 못지않게 뜨거운 KLPGA 별들이 초대 챔피언의 영예에 도전한다. 사실상의 ‘챔피언조’라 불리는 1라운드 마지막 조를 주목해야 한다. 직전 대회 우승자 김민솔을 시작으로 현시점 상금 1위 노승희, 대상 포인트 1위 유현조가 함께 묶여 자존심 대결을 예고했다.

김민솔이 KLPGA 투어 2025 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 시즌 2승을 차지한 후, 트로피와 함께 기념촬영을 하고 있다. 사진=KLPGT 제공

두 달 전만 해도 드림투어(2부) 선수였던 김민솔은 어느새 투어 최강자 수준으로 위상이 올라왔다. 지난 8월 BC카드·한경 레이디스컵 깜짝 우승으로 KLPGA 시드를 손에 쥐더니, 직전 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 시즌 4번째 다승 타이틀까지 품었다. 2006년생의 젊은 패기가 투어 최고의 화두다.

내친김에 연속 우승으로 다승 경쟁을 위한 3승 라인 합류까지 바라본다. “추석 연휴에 잘 먹고 잘 쉬었다. 컨디션도, 샷감도 좋은 상태”라는 김민솔은 “2주 연속 우승에 도전하게 된 만큼 잘 준비해서 좋은 결과 만들 것”이라고 주먹을 불끈 쥐었다. 이어 “자주 연습했던 코스에서 열리는 대회라 더 기대된다. 오르막과 내리막이 심한 홀들이 있어 거리 계산에 주의해야 한다”며 공략 포인트를 짚기도 했다.

노승희가 홀아웃 하며 밝게 미소 짓고 있다. 사진=KLPGT 제공

시즌 종료까지 5개 대회밖에 남지 않은 지금, 타이틀 홀더에 도전하는 선배들이 루키 돌풍을 잠재우려 한다. 먼저 노승희가 상금왕 사수에 사활을 건다. 올해 12억7553만9754원을 벌어들인 그는 2위 유현조(11억58169048원), 3위 방신실(10억9760만1420원), 4위 홍정민(10억7801만6667원) 등의 맹추격을 받는다. 직전 대회서 충격의 시즌 첫 컷오프를 당했던 노승희가 정신을 바짝 차려야 하는 배경이다.

“상금 1위를 지키려고 신경 쓰기보다는 내가 할 것에만 집중하고 충실할 것”이라고 다짐한 그는 “쉬지 않고 대회를 참가하며 체력적으로 힘들었던 것 같다”고 지난 부진을 돌아보기도 했다. 추석 연휴로 재충전의 시간을 가진 그는 “초대 챔피언의 기회는 한 번밖에 없어 욕심이 난다. 목표는 우승”이라고 힘줘 말했다.

유현조는 대상 포인트 1위 고지를 지켜야 한다. 올해 우승 1회, 준우승 3회 포함 16번의 톱10을 써내는 등 588점을 모았다. 2위 방신실(490점)과는 100점 가까운 차이다. 하지만 시즌 3승에 달하는 방신실의 막판 기세를 고려할 때, 쐐기를 박을 한방이 절실하다.

유현조는 “대상은 시즌 내내 꾸준히 잘한 사람이 받는 상이라 욕심이 난다. 추격자들과의 차이가 그렇게 크지 않아서 좀 더 안정적인 플레이를 하면서 우승도 필요하다. 이번 대회 우승으로 차이를 더 벌리고 싶다”는 비장한 출사표를 던졌다.

